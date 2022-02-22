行政院長蘇貞昌今拍板定案，基隆捷運經費從80億元提高到425億元，預計2032年完工通車，新北市長侯友宜今出席新北市高國中小校長會議後受訪表示，基隆捷運對新北市、大台北地區都是共好，也提醒中央，捷運汐東線規畫比基隆捷運早了20年，盼中央能加快核定通過，畢竟汐止民眾已殷殷期盼了20年，「只有行政效率快速提升，就能減少更多經費支出」。

侯友宜說，基隆捷運對新北市、大台北地區都是共好，因基隆捷運一定會通過汐止到南港，新北市在這中間區塊會盡應盡責任，承擔起銜接讓基隆、台北更好，不管經費的負擔以及興建過程責任，新北市都樂於、勇於接受。

不過侯友宜也提醒中央，不要忘了已講了20年的捷運汐東線，所有的建設規劃已送到交通部審核中，希望行政院各部門能快速核定，讓汐止交通不要再陷入更多黑暗挑戰期，越早做好越好，汐東捷運規畫比基隆捷運早了20年，大家等了很久，拜託院長（指蘇貞昌）既然重視基隆捷運，也重視汐止民眾等了20年，殷殷期盼的汐東捷運。

對於環狀線因缺工、缺料多次流標，基隆捷運提高預算至425億元經費是否足夠？侯友宜說，捷運樹林線3月份要招標，提高了64億經費，期待有承辦廠商願意加入我們團隊，基隆捷運在一樣情形，提高經費這是可以接受的，不是基隆捷運有這問題，新北南環、北環、樹林線，都有在經費上必須提高的挑戰，及早完工及早解決問題，除可讓捷運快速完成，也能讓經費不隨著物價往上升、越來越高，捷運汐東線趕快核定趕快做，不然每年經費會越編越多，只有行政效率快速提升，就可以減少更多經費的支出，中央、地方一起把捷運做好。