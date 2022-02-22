大陸多省市區衛健委近日陸續發現多例香港輸入的新冠病例。上海、北京、廣東今（22日）均通報前一日出現香港輸入病例，新增個案合計有68例。
上海市衛健委發布消息稱，昨（21日）新增32例境外輸入確診病例，逾半人自香港入境，包括21名大陸民眾和1名義大利人。他們赴上海前分別在香港讀書、生活、工作或探親，早前陸續抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，期間出現症狀，經檢測確診。另有一名大陸學生到香港讀書，返回上海後檢測發現無症狀感染。
北京新增的境外輸入確診病例方面，涉及3名港人和1名大陸人。他們從香港到達北京首都機場，經閉環管理送至集中隔離酒店，期間檢測確診，轉至定點醫院治療。
廣東昨新增22例境外輸入確診病例，分別為廣州2例，深圳11例，東莞5例，珠海2例，佛山和中山各1例。除了廣州病例由日本和土耳其輸入外，其餘均從香港輸入。當地另新增27名境外輸入無症狀感染者，其中東莞8例、深圳5例、佛山2例、中山3例、惠州2例、珠海1例來自香港。
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