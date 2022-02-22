台股今盤中重挫逾300點，失守「萬八」！投信投顧公會理事長張錫今天表示，台股今天非理性下跌，提供投資人進場機會，就中長期來看，趨勢是最重要的力量，建議投資布局以5G、AI、電動車、元宇宙、ESG和老齡化等題材為主。台股今年殖利率仍有4%，即使國際間有通膨疑慮，仍不會改變台股的投資價值。

張錫表示，區域性的政治緊張，通常是打之前油價漲，而打完之後油價就會下跌，像烏克蘭與俄羅斯在2014年爆發克里米亞危機，當時油價暴漲，但2014年底油價在非經濟因素消失後就暴跌2成，所以油價的漲跌只是一個過程。當區域性的戰爭因素造成股價大跌，反而是進場的好機會。戰爭因素除非是全面性才會影響股市的基本面，區域性的戰爭都只是影響短期市場波動和心理恐慌。

張錫強調，投資要看趨勢，趨勢是一去就不會回頭，而區域性的戰爭和塞港等都只是短暫性因素，這些因素不會改變趨勢的軌道。例如2007年蘋果推第一支iPhone後，2008年發生金融海嘯，投資人若在2007年買進蘋果，到目前的投報率達50倍。所以，只要趨勢對，根本不用理會中間的黑天鵝，趨勢就是趨勢。

張錫指出，台灣進入2025年將進入超高齡的社會，為何要推勞退自選，就是老齡化社會必需要有財富上的增長，將來長照也是一個議題。