記憶體模組大廠威剛(3260)第一季業績表現有望淡季不淡，NAND Flash合約價將於第二季與DRAM合約價同步反轉向上，而在今年營運前景暢旺的前提下，經營團隊規畫建議董事會將去年獲利與股東大方分享，預計每股至少配發5元以上的現金股利，以周一每股收盤價96.5元計算，現金殖利率達5.2%。雖然周一收跌失守百元關，但在殖利率高檔下，激勵周二股價逆勢穩居高檔，5日線有撐。

下游系統廠、組裝廠去年陸續傳出長短料狀況，威剛備料節奏迅速靈活，庫存有效滿足重要客戶追加訂單需求，第一季業績表現將淡季不淡；以及先前預期，NAND Flash合約價將於第二季與DRAM合約價同步反轉向上，隨著DRAM現貨價於去年12月下半開始穩步走揚，威剛早已預期DRAM合約價將於第一季見底，第二季正式反轉向上；NAND Flash因現貨價於2月中快速反彈推升，合約價也將提早於本季落底，於第二季向上走揚。

威剛元月合併營收33.21億元，月增1.7%、年增13.3%，改寫歷年同期新高。由於上游供應商生產線污染問題持續延燒，迄今仍未提出何時復原的訊息，威剛董事長陳立白預估第二季NAND Flash供應缺口放大的狀況短期難解，對於價格將有正面的拉升力道。同時，配合客戶出貨需求回溫，DRAM拉貨動能也持續成長。威剛在提前備料的優勢下，目前的庫存水位不但較去年底明顯成長，也有十足的底氣支援客戶快速增加的下單量。

隨著全球邁向陸續解封，雲端運算及5G布建漸趨成熟化，全球不論PC、手機、伺服器、網通、AIOT、5G及電動車等應用對DRAM及NAND Flash的需求有增無減。加上地緣政治的快速變化，記憶體新增產出的量能及時間頻受干擾。威剛看好2022年上半年記憶體市場仍將呈現供不應求的態勢，而下半年多項電子新應用百花齊放，且DDR5將正式放量，皆將強力推升記憶體需求面走勢穩步向上。