民眾黨許瑞宏說，他要用「巷仔內的力量」，讓中西區扭轉局勢風華再現。（許瑞宏提供）

「江山代代有新人出！」為決戰2022年底地方選舉，獲民眾黨提名的第十選區（中西區）市議員參選人許瑞宏，為搶得先機22日公布競選主視覺！有別於傳統看板設計，許瑞宏走日系熟男路線，氣質神似知名日劇主角「半澤直樹」。許瑞宏說，他要用「巷仔內的力量」，讓中西區扭轉局勢風華再現。

第十選區應選3席，現任有國民黨籍的張彥彤及民進黨的江肇國、黃守達等，其中藍營下屆擬提名2席，前公平里長陳駿霖本屆參選落選頭，今年將捲土再戰；目前加上民眾黨的許瑞宏至少呈5搶3的激烈戰局。

網路媒體日前針對台中市議員好感度進行調查！14個選區中藍營有12選區奪冠。第十選區前兩名由民進黨籍江肇國與黃守達，分別以46.95％、29.67％拿下，國民黨籍的張彥彤第三（13.36％）；江肇國是全市14個選區中，選民滿意度最高的議員。

第十選區在兩大黨夾殺下，新政黨要攻城掠地拿下城池格外艱辛。許瑞宏坦言，過去曾懷抱夢想到海外工作，歷練幾年考量父母年事已高，身為家中長子的他，毅然決然回到家鄉創業，並選擇台中機會遍佈的餐飲業投入，讓夢想在家鄉落實。

許瑞宏強調，雖然他是政治素人，看到中西區已長期停滯，這兩年又受疫情重創，深感安分守己不足夠即使困難重重，仍決定出來參選，要為在地的小商家與居民勇敢發聲。