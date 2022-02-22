桃園市平鎮警分局為了配合辦理111年和平紀念日連續假期國道交通疏導、管制專案，台66線快速道路匯入國道一號平鎮系統交流道南下匝道入口，將在111年2月26日0時起至12時止，共12小時實施匝道封閉，請各用路人多加注意。

平鎮警分局副分局長孫三陽表示，為了配合交通部高速公路局交通疏導管制措施，將於111年2月26日0時起至12時止，共12小時封閉台66線快速道路18K匯入國道一號平鎮系統交流道南下匝道；另本次連續假期不實施高乘載管制。

國道一號平鎮系統交流道南下匝道封閉，警方建議用路人可使用替代道路來規劃行程，大溪往觀音方向可行駛台66線快速道路後，接台61線西濱快速道路南下或於台66線中豐路交流道下接南平路、轉陸橋南路接臺1線(延平路)南下，而往大溪方向請行駛台66線快速道路後，轉臺3線南下行駛，避免塞於車陣中。

今年和平紀念日連續假期收假前不封閉匝道入口，但仍請各駕駛人於出門及收假前，還是要掌握交通動態及各項管制、服務措施，除了可直撥平鎮警分局勤務中心電話03-4390218及高速公路查詢電話1968外，亦可上交通部網站http://www.motc.gov.tw查詢。