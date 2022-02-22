到底是有多好奇?一名在百貨公司上班的櫃哥，看到一位長相高俊帥氣的非裔美籍男子進入廁所，他竟然好奇對方「下面有多大」，一路尾隨進入後，在隔壁門縫利用手機偷拍「巨鵰」，但遭到對方發現隔壁有怪手伸出，嚇到立刻拿起手機反拍後報警處理，台北地院審理後，依犯無故以錄影竊錄他人非公開活動罪，判該位櫃哥拘役40日，得以易科罰金。

據了解，該位美籍男子在台從事音樂工作，案發當天在百貨逛街上廁所時，突然發現隔壁間門縫中，突然現出一支手機朝著他偷拍，嚇得他拿起自己的手機，反拍蒐證。

該名櫃哥發現形跡敗露，也嚇得奪門而出逃回專櫃內，而該位美籍男子也不慌不忙，上完廁所後直接到百貨公司服務台告知百貨樓管並報警，警方前往調閱監視器後，發現該案發樓層某專櫃的櫃哥從廁所衝出，神色慌張，因此將他帶回調查，訊問後認為他涉嫌重大人依法送辦。

該名櫃哥坦承犯行，辯稱是因為好奇對方「下面是否很大」才偷拍。對此，法官認為，該名櫃哥的行徑，已經造成被害人心理受創，惟考量他犯後坦承犯行，且無其餘犯罪前科等，最後依犯無故以錄影竊錄他人非公開活動罪，判處他拘役40日，得以易科罰金，以新台幣1千元折算一日。