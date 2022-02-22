IT面板跌勢擴大，筆電與顯示器面板2月下旬平均跌3％，整個2月較上月價格跌了5％，摩根士丹利證券指出，IT面板單月跌價幅度不僅比預期更大，從2021年11月的下跌1～2％迄今，幅度明顯放大，且可能延續到年中，斷言現在要抄底友達（2409）、群創（3481）尚言之過早（Too early to bottom fish）。

電視面板2月下半月平均跌幅則為1％，細部來看，75、65吋下跌2％，55吋下跌1％，43吋下跌3％，32吋則持平。整個2月電視面板價格月減2％，符合外資預期。

美銀證券考量面板報價持續下跌，將衝擊面板製造商的毛利率，對LCD產業持保守觀點，而且陸廠不斷積極擴產，評估2022、2023、2024年供過於求幅度分別達到16％、18％與17％。

短期來看，美銀證券認為，因電視終端需求不見有感復甦，產能供應還不斷擴張，電視面板單位售價上半年缺乏持續反彈條件，給予友達、群創「劣於大盤」投資評等；摩根士丹利證券同樣保守看待面板雙虎，不建議旗下客戶貿然搶進。