為了協助防疫旅館或集中檢疫所減輕照護及飯店人員的壓力，工研院22日攜手新竹迎曦飯店、堤麥公司舉辦三方合作啟動儀式，宣布在防疫旅館內導入由經濟部技術處支持工研院研發的「集中檢疫所自主生理偵測與連續通報服務系統」，讓護理人員透過零穿戴創新科技，偵測隔離者的生理數據，一旦異常便進行通報，不僅大幅降低醫護人員與患者間的感染風險，也維護飯店與醫護人員安全。 經濟部技術處簡任技正戴建丞表示，根據中央疫情指揮中心統計，國內目前全國防疫旅館家數將近500家，有鑒於未來各國邊境逐步解封，國際商旅大幅增加，尤其是新竹科技城，跨國科技人才的檢疫需求不容忽視。此套系統導入「微型生理感測雷達技術」，可協助防疫旅館快速提升量能，承擔防疫第一線的重大任務。此外，系統布建快速、設計清消簡易，在重要年節及寒暑假期間，因應大量返國人潮，可望吸引更多的旅店業者加入科技防疫的行列，讓國際商貿旅客能夠安心來台洽商，國人也能安心返鄉。

工研院服務系統科技中心執行長鄭仁傑表示，全球疫情未能緩解，看不見的病毒已造成出入國境的旅客心理壓力，透過此套系統的零穿戴感測、遠端無線連續監測之功能，入住的隔離者躺在床上，不受打擾、無須穿戴裝置，即可偵測心跳與呼吸與生理數據，透過WiFi裝置即時傳送到管理站的資訊系統或工作人員手機APP，24小時的通報服務，讓飯店人員輕鬆掌握隔離者狀態。 迎曦飯店董事長黃水永提到，在臺灣面臨嚴峻疫情當下，迎曦飯店當仁不讓地加入新竹市防疫旅館行列，以優質服務與住宿環境提供回國民眾作為居家檢疫的首選，本次簽約與工研院合作導入防疫新科技及進行場域驗證，期盼打造更智慧化、人性化的管理空間，為防疫盡一份心力。

堤麥公司負責人黃瓊瑢則說明，堤麥公司擁有十多年的產品設計、製造實力，加上豐富的產業行銷經驗，擅長以精準的眼光開發各類產品，當中多項產品具備臺灣衛福部和美國FDA的醫療認證，此次攜手工研院與迎曦飯店，未來將結合科技研發與應用場域，共同開發防疫科技產品，提供後疫情時代更多樣化、普及化的醫療及照護選項。

此項技術2021年就已導入迎曦飯店場域來完成服務實證，本次工研院與迎曦飯店以及堤麥公司簽訂三方合作協議，共同開發後疫情時代之潛力商機，並以科技減輕醫護負擔、照護安全把關。