PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

2022年台北市長選戰，中央疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中在綠營內呼聲高，但有媒體民調指出，有51.8%的民眾反對陳請辭部長參選，過半的數字引發討論。此事在PTT論壇尤其討論熱烈，多數網友極不支持陳辭職參選紛紛開罵，其中「滾」字更成許多人不約而同罵出的字。

《寰宇新聞》21日報導，《寰宇新聞》委託知識經濟發展研究院民意調查研究中心所做的最新民調結果顯示，有51.8%的民眾反對陳時中請辭衛福部長參選。對此，陳則表示，現在就是專心防疫，可能日後卸下職務才會來參考。

該份民調也顯示，若藍綠白真上演「三腳督」，皆是由代表國民黨的蔣萬安領先，但領先幅度並不大。其中，蔣會以31.3%的支持度，勝過陳時中的27.0%、黃珊珊的21.5%；若是綠營改由林佳龍出戰，則會是蔣33.9%、黃22.7%、林21.4%。

此民調結果引發熱議，大批網友湧入《中時新聞網》與PTT論壇留言：「 要滾快滾啦，整天買新聞帶風向」、「內心超想選 想選得要死」、「負責到哪裡去了呢」、「早就在肖想以後了」、「支持他選台北市長，趕快走，才不會害死更多人，反正選不上，剛好大家safe」、「要選台北市長？太侮辱台北人了」。