兒童醫材因尺寸小、使用量小，往往有取得不易的問題，其中用於血液透析、血漿置換的導管「雙迴路透析導管組」更被醫事司列為「兒童困難取得之臨床必要醫材」，若無法順利取得，對兒童醫療品質影響相當大。健保署今日宣布，3月1日起將調高「雙迴路透析導管組」及另一款用於早發性脊柱側彎特材「縱向延長式連結桿」的健保支付點數，調幅約46.3％～107.9％，以利廠商持續引進。新制上路後，健保每年將提供34.3萬點預算支應，2項醫材也將分別有220、20人次受惠。

健保署李伯璋署長表示，為提供友善兒童就醫環境，會優先將兒童特材研議納入健保給付或調高健保支付點數，確保兒童使用醫材於臨床上可供醫師與病人選用。健保自1995年、2002年起陸續給付短期、長期用於血液透析、血漿置換的醫材「雙迴路透析導管組」，醫師可依兒童體重大小選擇適當管路尺寸供兒童使用，不過由於兒童使用管路尺寸使用量少，廠商因成本因素，無意願引進較小尺寸，對兒童醫療品質影響甚大。

醫審及藥材組科長張淑雅表示，「雙迴路透析導管組」為醫事司「兒童困難取得之臨床必要藥品及醫材」之一，有著「大人不缺，兒童缺」的問題，廠商所能供應的特材尺寸多介於8Fr以上，但醫界反映兒童常需要6～7Fr的尺寸，因此健保署以調整支付點數方式，將兒童產品與大人的產品價格做出區隔，以利向廠商索取更齊全的產品。

除了這項醫材，健保署2008年起，給付用於治療兒童早發性脊柱側彎特材「縱向延長式連結桿」，但該產品於2010年停產，推出新一代產品。臨床醫師反映，這對於早發性脊柱側彎兒童的臨床治療很重要，健保已無其他特材可替代使用，若兒童未及早治療矯正，將會造成更多併發症如心臟衰竭等。

經健保署與台灣腎臟醫學會、台灣兒科醫學會及中華民國小兒骨科醫學會，及各醫材許可證持有者合作下，重新檢討及評估健保支付點數，自今年3月1日起將「雙迴路透析導管組」及「縱向延長式連結桿」調高健保支付點數，調幅約46.3％~107.9％，以確保各醫材許可證持有者有意願持續引進及提供各種尺寸醫材，讓臨床醫師可順利取得治療所必需醫材，病童才可獲妥善照顧。

調高健保支付點數後，健保1年約耗費34.3萬點預算支應，而「雙迴路透析導管組」及「縱向延長式連結桿」將分別有220人次、20人次受惠。未來若有相關兒童醫材給付之建議，健保署也盼各界提供寶貴意見，以利精進兒童醫療照護品質，守護全民健康福祉。