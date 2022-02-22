國防部軍事情報局蔡姓女中校業務承辦人，2021年將副局長批准的「上半年工作績效評鑑案」機密文件遺失，9月間發現後仍遍尋不著，只好向其主管反映，案經軍情局告發，士林地檢署偵結，認為蔡女遺失後仍積極尋找，且未造成實質損害，依法予以緩起訴處分，為期2年，並向公庫支付3萬元。

蔡女擔任軍情局第一處第4組中校特參官，承辦績效評鑑業務，2021年4月27日，依公文流程，將工作績效評鑑案的簽呈，依序向業務主管、副局長批准，並列為「機密」，原應由蔡女辦畢並歸檔，但蔡女到了9月，接續辦理「下半年工作績效評鑑案」，她想拿出上半年資料比對，卻始終遍尋不著。

蔡女甚至利用下班時間翻箱倒櫃，始終找不到遺失的簽呈，懷疑與其他文件，一起放入碎紙機，但無法證明，只能向主管報告，軍情局依法予以告發，認為她疏於未注意，遺失機密簽呈。

檢察官傳喚蔡女說明，遺失機密文件後，未隱匿疏失，主動向所屬長官反映，並積極尋找，尋求補救之道，且未造成實質損害，因而處分緩起訴。