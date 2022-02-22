「新北教育永續發展目標自願檢視報告」將發送給高國中小校長。（陳慰慈攝）

新北市教育局今以線上視訊方式舉辦全市高國中小校長會議，並發布全國第一本「新北教育永續發展目標自願檢視報告」（Voluntary Local Reviews，簡稱 VLR），報告將聯合國「永續發展目標」（SDGs）鏈結新北教育各項政策，呈現新北教育在SDGs目標上成果，展現接軌國際、為永續發展扎根的決心。

新北市長侯友宜表示，不管是在智慧學校、雙語落實以及各項的職業探索，新北的教育跟國際完全是融入的，也是全國第一個推動VLR地方自願檢視報告的城市。

侯友宜指出，新北市在去年投下全國最高的教育費用，達到630億，今年鎖定推動的目標，除適性教育、品德發展、健康、優質以外，最重要的是推動新北市一直在落實的永續城市，新北市為了讓SDGs跟國際接軌，新北市已於2019年領先全國公布第一個自願性地方永續發展報告，今年更以SDGs目標檢視教育政策成果，首創發布全國第一本教育版VLR，期勉教育夥伴將永續理念扎根於校園及日常生活中。

侯友宜感謝340位校長帶領行政團隊，疫情期間持續在教育領域勤耕不輟，並肯定大家堅守岡位守護孩子健康。同時，也鼓勵校長秉持「成就每個孩子信念」，引領孩子關心全球永續發展議題，包含推動品德教育、建置未來智慧學校、深耕雙語教育、培育人才提升學力，提供孩子優質學習環境，適性發展將潛能充分發揮，打造新北成為智慧城市及雙語城市，為新北培育出更多優秀人才，以接軌國際、永續發展，邁向2030永續城市。

教育局表示，新北教育自去年開始編列教育經費超過630億元，是這50幾年以來首次成為全國教育經費第一高的縣市，代表對教育投入與支持，去年新北更有超過百件的教育實蹟為全國首創及全國第一。