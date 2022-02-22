9旬老婦寒流大雨中迷失街頭 內湖暖警幫穿外套協助返家

北市一名9旬老婦人，在寒流來襲大雨中，獨自一人在成功路4段巷弄內徘徊，內湖分局內湖派出所副所長林孝忠及員警李全福等2人接獲110通報立即趕赴現場，暖心地幫老婦人穿上外套避寒，並積極查出她的身分，通知家屬將她帶回，避免意外發生。

警方到場後發現，老婦人獨自站在騎樓下，全身顫抖，顯得焦慮不安，兩員馬上上前關心老婦的身體狀況，並幫忙拉上外套幫她保暖，員警依經驗判斷老婦應是高齡且輕微失智而走失。

員警先將老婦帶回派出所休息避寒，因老婦無法清楚表達姓名、住家地址及連絡電話，經員警耐心逐一清查過濾相關資料，終於得知93歲老婦的身分及家屬聯繫方式，並聯絡到她的孫子，孫子趕到派出所向員警表示，阿嬤年事已高，且有輕微失智，這次阿嬤外出迷途，幸好遇到警方熱心協助與積極尋找家屬，才未釀成意外發生，表示十分感激。

內湖分局提醒，家中如有容易走失長者，應注意活動範圍，協助佩戴留有聯絡方式配件，也可向失智症協會登錄資料，申請預防走失愛心手鍊，或至各警察分局偵查隊申請建立指紋檔，以利於第一時間確認走失者身分，迅速聯絡家屬，讓迷途長者找到平安返家之路。