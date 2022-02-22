37歲韓國女星Clara（克拉拉、李成敏）被時尚雜誌《MODE》封為全球第二美、亞洲第一美，她臉蛋精緻，又有34D前凸後翹傲人身材，也有「韓國最強body」之稱。2年前Clara宣布死會，嫁給韓裔企業家Samuel Wang，對方被起底在大陸投資教育業，近年回韓國開工作室，但長相一無所知，最近Clara首度放閃分享跟老公「隔罩接吻」照片，才讓大家一睹Samuel Wang的廬山真面目。

Clara過去在韓國演出過電視劇《急診男女》、《命中注定我愛你》等，2014年曾快閃台灣受訪、上節目，同年卻爆出她和經紀公司社長互咬性騷擾醜聞，Clara為此要求解約，並秀出社長所傳曖昧簡訊：「晚上有事跟你談」、「妳讓我感到很新鮮又激動！」等，社長則指Clara違約和捏造簡訊內容，導致Clara在韓國的工作幾乎全無，2016年只好轉往大陸工作。

Clara疑似進廠維修，長相不斷進化。（圖／中時資料照片；翻攝自actressclara IG）

2019年Clara突然宣布結婚，與大她2歲的美國韓裔企業家Samuel Wang結婚，男方財力雄厚，10年前在大陸投資教育業，現在在韓國投資工作室，兩人婚後住進房價約1.15億至9.3億台幣不等「樂天世界塔」的Signiel。Clara當時強調，成為人妻後並不會因此退出演藝圈，仍會積極控制身材，若有好的作品也樂意客串，上月她過37歲生日放出慶生照，可見原本就挺著大眼、挺鼻、瓜子臉的她，整張臉變得更精緻，下巴也更尖，臉蛋從「亞洲第一美」變成「亞洲最精緻」。

Clara曬出和老公合照。（圖／翻攝自actressclara IG）

最近Clara婚後第一次分享和丈夫合影，甜蜜寫下：「with my husband」，並加上「foreverlove」、「mylove」、「myeverything」等Hashtag，可見兩人隔著口罩親吻，Samuel Wang身穿寬鬆T恤、牛仔褲，肚子微凸幸福肥，和168公分穿著高跟鞋的Clara差不多高，引來網友一陣崩潰說：「什麼時候結婚的？」、「這是男的還是女的？」、「Lucky guy」、「不搭」、「什麼？不會吧！我的女神」。