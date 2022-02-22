大陸澎湃新聞22日報導，大陸網路大V（網紅）羅X平涉侮辱抗美援朝（韓戰）英烈名譽、榮譽案後，遭大陸最高人民檢察院21日發布的第34批指導性案例點名，成為大陸檢察機關首次以人格權刑事司法保護為主題的指導性案例。最高檢第一檢察廳廳長苗生明表示，網路環境下，侵犯人格權犯罪案件的發生周期，具有明顯階段性，這類案件往往與熱點案事件相伴而生，短時間內引起了一系列炒作。

澎湃新聞報導，從法律層面看，2021年1月實施的大陸《民法典．專編》規定了人格權，強化了對人格權的保護。「侵害英雄烈士名譽、榮譽罪」是大陸《刑法》修正案(十一)新確立的罪名，自2021年3月1日起施行。修改後規定：「侮辱、誹謗或者以其他方式侵害英雄烈士的名譽、榮譽，損害社會公共利益，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利。」

通報顯示，2019年以來，全大陸檢察機關已批准逮捕涉嫌侵害英雄烈士名譽、榮譽罪犯罪嫌疑人12人，起訴涉嫌侵害英雄烈士名譽、榮譽罪被告人15人。

苗生明指出，網路環境下侵犯人格權犯罪案件的發案週期具有明顯的階段性，這類案件往往與熱點案事件相伴而生，如侵害衛國戍邊英雄烈士名譽、榮譽系列案，侵害袁隆平院士名譽、榮譽系列案，都是發生在相關新聞報導後的短時間內，引起了一系列的炒作。像近期由海南省檢察機關提起公訴的網路大V羅X平侵害抗美援朝冰雕連英雄烈士集體名譽、榮譽案也同屬此類情況。

苗生明認為，隨著社會熱點的轉移，案件也隨之減少，但同時也預示可能會隨下一個熱點事件再次出現系列案。

相關案情顯示，2021年10月6日，羅X平在其三亞市住處使用新浪微博帳號貼文評價大陸電影《長津湖》時，指在抗美援朝長津湖戰役中犧牲的中國人民志願軍「冰雕連」英烈為為「沙雕連」而於同年月7日，被刑事拘留，「引發公眾強烈憤慨，造成惡劣社會影響」。

2022年2月18日，海南省三亞市城郊人民檢察院針對羅X平發表侮辱志願軍英烈名譽、榮譽言論的行為，向三亞市城郊人民法院提起公訴和刑事附帶民事公益訴訟。

苗生明直言，檢察機關通過依法、及時、準確辦理典型個案，指導類案處理，引導和規範社會行為，向社會明確傳達這樣「網路空間不是法外之地」個資訊。

他強調，在辦理侵害英雄烈士名譽、榮譽案件時，應準確把握行為性質和案件辦理的基本遵循，明確提出不論治安處罰還是刑事處罰，都應遵循依法從嚴懲處的原則。對情節嚴重的，依法作出批捕、起訴決定。對雖不作為犯罪處理但構成違法的，依法建議公安機關從重治安處罰。