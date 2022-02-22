日本知名遊戲商卡普空（Capcom）昨（21日）宣布確定製作快打旋風6遊戲，並推出30秒預告，沒想到快打旋風6的Logo竟被網友們發現與台灣知名3C量販的順發3C有高度相似，此事引起熱烈討論，順發3C也在臉書官方粉絲專頁回覆，「這Logo怎麼越看越眼熟，難道是我眼睛業障重，這跟我們改版前的LOGO有87%像。」

卡普空上周先在推特公布倒數計時網站，讓許多遊戲迷猜測是哪部大作將亮相，昨卡普空正式宣布將製作經典遊戲快打旋風第六代版本，但Logo卻被PTT網友們發現竟有極大相似。

網友在PTT論壇上表示，「有些鄉民就在那邊嘴臭，說抄襲我們台灣順發3C，笑死，沒查是還好，一查嚇一跳，這有抄襲嗎？！有沒有專業的評斷一下，是否有相關的八卦？」

只見快打旋風（Street Fighter）與順發3C（Sunfar）的Logo都使用「SF」字樣呈現，並在外圍以六邊形圍繞，網友留言表示，「原來是順發6代」、「這相似度太高了吧」、「順發法務暖身中」、「順發法務VS卡普空法務」、「順發表示震怒」、「可以吉了吧，致敬成這樣」、「這已經根本不只是抄襲吧，這是複製貼上。」

事後順發3C也透過臉書粉絲專頁回應此事，並在官網上推出6大好康活動幽卡普空一默，「咦咦咦，這Logo怎麼越看越眼熟，難道是我眼睛業障重？這跟我們改版前的Logo有87%像，圖片支援，越看越帥，未來想買遊戲的朋友記得指名順發。」