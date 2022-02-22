2022年高雄市長選舉，傳出立委高金素梅可能參選，更有媒體認為，高金的參選會給高雄市長陳其邁帶來連任壓力。對於高雄的選情，資深媒體人黃暐瀚表示，國民黨誰來都不會贏，就算高金素梅去選高雄也不會贏得選戰。

黃暐瀚今（22日）在網路時事節目「鄉民大會」上表示，現在民進黨執政七個縣市，基隆、桃園和新竹因其市長兩屆任滿，無法連任外，其餘嘉義縣、台南市、高雄市和屏東縣，他認為國民黨誰來都不會贏，高金素梅去選高雄也不會贏得選戰；他認為目前高金對參選高雄市長意願不高，但後來會不會有變化，自己也密切關注，每隔三天都會傳訊息問高金素梅有沒有要選。

目前選戰局勢，黃暐瀚認為，對民進黨而言，除了基隆、桃園和新竹這三縣市必須守住外，還要強攻其他縣市，如宜蘭縣長林姿妙官邸今天又傳遭廉政署搜索，林因此缺席縣務會議，恐影響選情。而雲林雖然縣長張麗善2018贏得大選，但是贏的幅度並不大，這次能否勝選尚未可知，另外彰化縣、嘉義市也是綠藍差距不大，所以綠營目前策略是「7+3」往上搶。

至於國民黨方面，黃暐瀚指出，則是14席次往下扣，可是黨主席朱立倫之前承諾是在選戰中要拿下16席，六都要過半，自己不確定朱的承諾是兩個都要完成，還是只要達到其中一個目標就可以。如果朱的目標真的是16席，那就是雲林縣和嘉義市都不能失守，還要拿下台北、桃園、基隆、新竹其中兩個縣市才算達，「這麼難，還在關心黃郁婷，先關心自己的選情」。