輕軌列車19日晚間行經大公路口，1名騎電動自行車的男子闖紅燈撞上列車頭。（高捷公司提供／石秀華高雄傳真）

高雄輕軌隨站體延伸，交通事故也激增！2月19日騎電動自行車的男子在大公路口闖紅燈，撞上列車後逃逸，警方經2天追查逮到人；該起事故已是輕軌開春以來第5撞，加上去年11件擦撞事故，高捷統計16起的事故，輕軌都是被害人，因「無辜被撞」已分別向民眾求償126.6萬，目前有6成5達成和解；高捷表示，用路人經過輕軌路段或站體應注意交通號誌，日後仍會加強宣導以及司機員經過路口「防禦性」駕駛訓練。

輕軌列車19日晚間行經文武聖殿站和壽山公園站之間的大公路口，1名騎電動自行車的男子闖紅燈撞上列車頭，男子當場倒地，沒多久卻牽起電動自行車後逃離現場，轄區警方花了2天時間逮到人，但因考量輕軌發生多起事故，因此未對外公布破案訊息；據悉，男子落網後，聲稱因天冷趕著回家，沒注意交通號誌撞上列車，因當時自己沒受傷，以為沒事才離開現場；高捷當時曾對外表示，列車頭被撞，初估損失金額約25萬，將對肇事者求償，絕不寬貸。

由於輕軌去年已發生11起交通事故，2月19日的交通事故已是今年開春發生的第5起擦撞事故，等於去年的一半件數；5起事故分別為，1月8日，輕軌列車在綠川街和機車發生碰撞；1月10日在四維路口行人闖入；1月11日新光停車場路口和汽車碰撞；2月13日，在綠川街和機車碰撞；以及2月19日，大公路口和電動自行車碰撞。

高捷指出，去年11起事故分別向汽機車車主及民眾求償約85.6萬，今年5起事故則求償41萬多元，總計16起事故共求償超過126.6萬。

高捷公共事務處處長王柏雁指出，去年和今年至今，輕軌發生的16起事故，全都是汽機車「撞」輕軌，輕軌是被害人，日後高捷除了加強宣導外，也會加強司機員經過路口要設想可能會有狀況發生的防禦性駕駛訓練；此外，交通局也將針對發生事故的個案將調整交通號誌，呼籲民眾要遵守輕軌路口的交通號誌，以免受傷還得付錢賠償，得不償失。