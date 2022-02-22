新冠肺炎疫情使員工福利制定愈趨數位化及彈性化，電子票券服務業者宜睿智慧（Edenred）宣布攜手線上旅遊及娛樂體驗預訂平台KLOOK推出旅遊福利即享券，憑藉彈性使用時機、多元福利選擇、降低滾動成本3大特色，協助企業轉型數位旅遊福利、更貼近員工需求。

新冠肺炎疫情起伏不定，導致企業尾牙、員工旅遊取消或延期情況層出不窮，延伸而出的企業營運挑戰，再再考驗著企業應變能力。在無法掌控的疫情外部風險下，對籌備員旅相關部門造成大量滾動式調整成本，促使企業重新檢視員工福利的制定方針。

其中，提升使用彈性、數位化以減少群聚與接觸、員工滿意度等，成為企業員工福利制定首要目標，對於更成為企業徵才、留才的營運關鍵。據富達投資與非營利組織Business Group on Health去年進行的調查顯示，69％企業在疫情期間增加新休假類別、或提升休假福利。

Edenred深耕員工福利市場，此次瞄準旅遊業的數位轉型浪潮，宣布攜手KLOOK推出數位福利即享券，並開展P2P全新價值鏈，突破跨產業平台難以整合的限制，打造福利應用平台與旅遊娛樂平台一氣呵成的數位體驗。

Edenred表示，企業員工收到旅遊福利即享券即可一手掌握旅遊福利使用彈性，透過KLOOK能依照家庭喜好與疫情發展，隨時安排出遊行程，滿足以往企業旅遊津貼難以一體適用的使用日期彈性、小額分次使用、行程客製化等需求。

而對企業而言，旅遊福利數位化不僅實現零接觸需求，福委單位不再因旅遊「時效性」增加內部調整的滾動成本，數位發券也省下旅遊收據報銷作業，為企業員工福利帶來彈性與多元化選擇，可輕鬆享受疫情下難以消化的旅遊福利，大幅提升企業福委期望的員工滿意度。

Edenred已帶領超過600家企業進行員工福利數位化，合作品牌橫跨百貨、量販超市、四大超商、速食餐飲、休閒娛樂等通路。本次與KLOOK攜手推出旅遊福利即享券，企業員工可在KLOOK預訂各式熱門景點門票、一日遊、當地交通、飯店住宿及獨特體驗等。

由於Edenred過去已與雲朗觀光集團，國泰飯店觀光事業旗下和逸飯店、慕軒飯店、台北國泰萬怡酒店，及台北君悅飯店、台北大直英迪格酒店、高雄漢來大飯店等連鎖飯店陸續展開合作，此次聯手KLOOK可望為員工旅遊津貼打造完整生態圈。

KLOOK台灣資深市場行銷總監林耀民表示，此次攜手宜睿智慧推出旅遊福利即享券，期待為企業員工帶來更彈性的員旅度假選擇，也為企業創造更彈性的福利方案，透過KLOOK平台豐富的旅遊和娛樂活動，滿足不同的旅遊度假型態，開創更多元的員旅津貼可能性。