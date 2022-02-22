直播》中油傳播鏈擴大 台南家族再增確診 陳時中最新說明

疫情指揮中心今日公布新增5例本土，皆為居隔陰轉陽個案，宗教春酒「吃飯唱歌團」今再添4人染疫，都是先前確診個案的家人，其中3例為案19927的家人，1人則為案20100的哥哥，4例皆來自新北市，指揮官陳時中表示，今天的情況很好，都沒有新案，且確診者都是居隔陰轉陽個案，對社區的威脅較小。另外，今日新增39例境外移入，確診個案無新增死亡。

陳時中指出，今天5個本土案例皆為陰性轉陽性個案，其中有4案都是宗教聚會衍生的個案，當時一名領隊隊準備帶隊，他的孩子已經確診，小孩和大阿姨同住，大阿姨與自己的兩名小孩也都染疫，屬於家人親密接觸者。這3人在2月17日都有被匡列，當時採檢陰性，現在轉為陽性。另一名案20233是另一個家庭衍生的個案，對社區影響很低。

高雄煉油廠今也新增1名確診者，案19732到台南拜訪客戶，19862的家人今天新增一名確診，是其妻，為同住家人，陰性轉陽性。

陳時中說，今天的情況很好，都沒有新案，3天來9成以上都是隔離期間陰轉陽。另外，昨天入境的600多人，141航班共415人，陽性9個，陽性率為2.07％，早上3航班共66人，只有1人陽性。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為24例男性、15例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自美國及菲律賓(各6例)、香港(4例)、越南(3例)、荷蘭及泰國(各2例)、柬埔寨、奈及利亞、土耳其、巴西、孟加拉、中國、印尼、德國、日本、韓國、英國及加拿大(各1例)移入；另4例調查中。入境日介於去(2021)年12月20日至今(2022)年2月21日。