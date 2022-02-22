北市信義區驚傳女子墜樓 當場失去生命跡象送醫 13:362022/02/22 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市虎林街驚傳女子墜樓失去生命跡象。(中時資料庫) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市虎林街22日中午11時許，驚傳一名女子墜樓，當場失去生命跡象，警消已緊急將她送醫搶救中。 警方調查，墜樓女子年約40歲，是大樓住戶，最近精神狀況似不太穩定，目前排除外力介入的可能，正在調查釐清意外發生的原因。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 綠營轟物化女性 民眾黨嗆超譯 台北市城中區 商業區土地公開標售 #北市 #虎林街 #驚傳 #女子墜樓 #失去生命跡象 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 會跳舞的波浪大道 金山磺清路行人專用道將開工 13:492022/02/22 寶島 中央第24期疫苗預約北市調整策略 分2階段釋出劑量 18:032022/02/21 生活 逐步解封國境 柯文哲籲要有心理準備 04:102022/02/22 焦點要聞 男渾身酒氣凌晨自撞分隔島 保時捷車頭慘變形 11:262022/02/22 社會 減輕基層派出所幹部壓力 新北市42所增第二副所長 19:182022/02/21 社會 第24期疫苗 北市分2階段預約 04:102022/02/22 地方新聞 聞積起舞 高雄仁武房價 去年Q4漲最兇 04:102022/02/22 財經要聞 過半民眾反對陳時中落跑選台北市長 PTT網友失控狂罵「這個字」 13:192022/02/22 政治 基捷今拍板定案 侯友宜籲中央加速捷運汐東線核定 12:592022/02/22 社會 消防大隊長晉升位階 侯：遲來的正義 04:102022/02/22 地方新聞 北市北投、信義新設狗活動區 2／23壓力測試 18:092022/02/21 寶島 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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