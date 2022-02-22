北市虎林街22日中午11時許，驚傳一名女子墜樓，當場失去生命跡象，警消已緊急將她送醫搶救中。

警方調查，墜樓女子年約40歲，是大樓住戶，最近精神狀況似不太穩定，目前排除外力介入的可能，正在調查釐清意外發生的原因。

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