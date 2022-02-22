新竹馬偕兒童醫院建築採直角相交，宛如打開「童書」，搭配黃色橫樓，象徵「諾亞方舟」，期盼傳達希望等正向力量。（陳育賢攝）

新竹唯一兒童專門醫院「新竹市立馬偕兒童醫院」目前工程進度已達80％，市府指出，新竹兒醫硬體設施預計4月完工，力拚今年底前正式營運，屆時將提供24小時兒科急診，並打造一條龍婦幼醫療，分階段提供總計32科、400床專屬兒童醫療服務。

市長林智堅今天在新竹馬偕醫院院長翁順隆、三星營造董事長張登金、市府衛生局長吳欣席陪同下，前往新竹馬偕兒童醫院工地了解工程進度。施工單位表示，該工程已完成約80％，新竹兒醫延用馬偕經典紅磚建築，藉此呼應周邊建功高中配色，兒醫建築採直角相交，宛如打開「童書」，搭配黃色橫樓，象徵「諾亞方舟」，期盼傳達希望等正向力量。

目前正在施作室內裝修及外圍景觀工程，2樓兒科門診空間，馬階特別與瑞信兒童基金會合作，以四季為主題，讓兒童有趣味候診環境。5樓戶外露台設置景觀花園，內有小型遊戲區，提供住院病人有舒適休憩場所。

兒醫也整合周邊街角包含電線杆、學校指示牌等遷移，打造連結社區的友善開放空間，如老樹廣場、藝術綠地、伊甸花園等，與社區居民共享綠栽景觀。

林智堅指出，新竹是兒童城市，大新竹18歲以下的孩子有20萬人，新竹市9萬、竹縣11萬，在大新竹100萬人口裡佔比近1／5，但長久以來大新竹的兒童醫療環境卻沒有跟上。

他上任後從兩方面著手，先積極推動新建工程，從找土地、經費開始，另也積極協調新竹台大分院、新竹馬偕紀念醫院及新竹國泰綜合醫院提供固定駐診，持續提供每天凌晨0時至上午8時的小兒科夜間急診醫療服務；新竹台大分院新竹醫院、新竹馬偕紀念醫院同時也提供365天全時段24小時小兒急診醫療服務。

林智堅表示，新竹兒醫有包括強化母嬰醫療服務的整合，從孕婦育有胎兒起始到生產，給予母嬰醫療「一條龍」服務；設置高危險妊娠中心、基因及生殖醫學中心，孕期間的遺傳基因相關檢測一併照顧；生產後若遇新生兒有急重罕症，也設置嬰病兒特殊醫療照護中心提供醫療等特色服務。

衛生局長吳欣席表示，新竹馬偕兒童醫院以BOT方式與台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人合作，並投入30億元，有地下4層、地上10層空間，未來營運規畫第1階段提供26科醫療服務，第2階段提供32科，總量體為總病床400床以上，造福竹竹苗30萬名兒童。

未來也將提供孩子急重罕症完整醫療照護，包含專責治療的兒童癌症病房及骨髓移植中心等，家長不再需要帶著孩子奔波求診。