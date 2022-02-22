商總「品牌金舶獎」邁入第四屆，前兩年先後與桃園市政府、台北市政府合辦，2022年度則與新北市政府共同舉辦，發掘不同在地潛力台灣品牌，即日起徵件至2022年3月31日止。

商總理事長許舒博表示，根據世界銀行發布的年度《全球經濟展望》報告，2022年全球經濟成長率，由去年的5.5％降緩至4.1％，面對經濟衰退與疫情肆虐的多重考驗，品牌力已成為全球經濟競逐的重要關鍵力量。

許舒博指出，2021年我國新成立9萬多家服務業企業，佔新成立企業中8.5成，代表服務業創業量能充沛，是帶動台灣經濟發展及創造就業的穩定動能。辦理品牌金舶獎選拔的目的就是要發掘最具潛力的台灣品牌企業，使之站穩台灣市場，進而航向全球市場。

許舒博指出，中小企業的兩大痛點就是資金和市場，資金是企業發展的活水，鏈結資本市場的動能對於中小企業走向規模化發展更是關鍵的一步。品牌金舶獎獲獎企業有機會獲得國發基金的投資和信用保證基金的9.5成的保證之外，更透過商機媒合的機會拓展海外市場，讓獎項不只是光環而是提供更多實質上的幫助。

新北市侯友宜市長表示，新北市支持中小企業發展總是不遺餘力，除了原本的「新北群眾募資輔導計畫」之外，今年為了推動在地潛力企業品牌，特別與商總品牌金舶獎合作，期望能協助企業創造更多效益。

侯友宜進一步強調，協助中小企業站穩腳步，就能直接或間接地提高勞工福利，也能帶動台灣經濟成長，只要能給企業更好的服務，新北市政府都很樂意和不同的管道合作。

商總副秘書長戴中興說明，這屆品牌金舶獎將選拔出30家企業得主，共分為4組徵件：ESG組-針對環境管理和永續的經營方式者、國際授權代理輸出組-企業商品和商模授權或代理至海外者、服務創新組-創新商業模式或產品者，增設海外僑台商組，將廣邀全球台商一同共襄盛舉，創造海外二代、三代的新事業契機。