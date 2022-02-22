俄烏緊張局勢升高，國際股市被嚇趴，台股今(22日)開低走低，盤中一度暴跌逾380點，終場加權指數以17969.29點作收，重挫252.2點，跌幅1.38%，成交值3365億元，不僅跌破萬八大關，季線也告失守，台積電收在627元，下跌5元，跌幅0.79%。

俄羅斯總統普丁稍早簽署行政命令承認烏東2共和國為獨立實體，並下令部隊進入烏東地區進行維和任務，引發外界擔憂恐是攻擊前奏，全球股市應聲下挫，美股期指跌幅有1-2%，日韓陸股都跌逾1%，港股暴跌逾700點，跌幅逾3%，台股開盤下跌61點，以18159.51點開出後，指數越走越低，不僅萬八棄守，一度跌破17900點，重挫逾380點。

台積電開盤下跌4元，開在628元，盤中一度下跌7元至625元，面臨季線保衛戰；聯發科開盤跌15元，以1115元開出，一度跌逾3%、下跌40元至1090元；聯電也跌逾2%，一度掉到52.3元，股王矽力則收在3600元，下跌100元，跌幅有2.7%。

前兩天強勢的貨櫃三雄今遭遇賣壓，長榮盤中一度跌逾7%來到135.5元，終場收在142.5元，跌幅3.06%，陽明收在113.5元，跌幅5.02%，萬海跌幅最重，有6.92%，收在181.5元，大跌13.5元。