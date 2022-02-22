瑞士信貸銀行文件外洩之後，歐洲議會（European Parliament）第一大黨「歐洲人民黨」今天呼籲檢討瑞士銀行業作為，並討論是否將瑞士列入歐洲聯盟（EU）洗錢黑名單。

瑞信（Credit Suisse）過去數十年的數以千計帳戶資料外洩，媒體深究發現，其客戶包括侵害人權者及遭到制裁的商界人士。

瑞信嚴正否認不法，稱媒體報導「片面、不正確、斷章取義」。

歐洲議會中占最多席次的保守派「歐洲人民黨」（EPP），呼籲歐盟執行委員會（European Commission）「重新評估瑞士是否為洗錢高風險國家」。

負責草擬與檢討洗錢黑名單的歐盟執委會不願評論歐洲人民黨的說法，一名發言人表示，這份名單上月更新，下次檢討時間未定。

歐洲人民黨經濟事務協調員費伯（Markus

Ferber）表示：「『瑞士祕密』的調查結果直指瑞士銀行界在避免洗錢方面的重大缺失。」

「瑞士銀行界未適切採行國際反洗錢標準，瑞士本身成了高風險區域。」

歐盟目前將20多國列為在反洗錢規範及舉措上作為不足的國家，包括伊朗、緬甸、敘利亞、北韓皆在名單之中，無任何歐洲國家入列。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110222