八里文昌公園舊有模樣（戴上容攝）

八里文昌公園設計理念配合巨大彩虹筆裝置藝術及文具遊戲設施（八里區公所／戴上容新北傳真）

八里文昌公園過去設施老舊、缺乏遮蔭處，八里區公所計畫翻新，今22日舉辦文昌公園開工典禮，公園以「文具」為主題作為設計，打造全台最高5米的彩虹筆造景，其他設施等兒童遊樂設施也會以鉛筆、橡皮擦等為構想，另外也擴大體健設施，增加林蔭步道，預計今年9月底完工。

八里區長陳炳仲指出，位在八里區文昌路上的文昌公園，是許多當地民眾每天都來休憩聯誼的地方，原設備老舊及硬鋪面較多，經當地民代爭取與景觀處補助經費，將進行大改造。

公所融入周邊文昌路、鄰近文具工廠以及學校人文特色，以「文具」為意象規畫兒童遊具，設計理念配合巨大彩虹筆裝置藝術及文具遊戲設施，打除多餘硬鋪面，增加綠化面積至1749平方公尺，增加20％綠覆率，大大提升親子遊憩空間。

陳炳仲進一步說明，文昌公園經由公所邀集議員、里長及特公盟討論多次，除了設計安全兼具特色好玩遊具外，更提供大地遊戲場式創新開放的遊戲行為，有助於兒童感覺統合發展，滿足孩童適性發展需求。全案向新北市政府綠美化環境景觀處申請核准補助總計近1400萬元，進行公園整體改造，於今日開工，預計今年九月底完工，期待完工後，提供不同於以往的美麗景象。

景觀處長林俊德表示，市府自2019年起成立跨局處工作小組，共同推動「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」，盤點各區需求同時將區域平衡、交通可及性、使用族群及公園整體性綜合考量評估，還納入公民參與，以提供市民更完善的公園休憩空間，今年預計改善新北市境內30座公園。