日本24歲女大生娜娜茶（なな茶）擁有甜美臉蛋與G罩杯傲人身材，是日本偶像團體「黒のシャーナ」的成員之一，因經常在網路上分享私下生活與火辣穿搭而受到大批網友的喜愛，TikTok更吸引超過320萬粉絲追蹤。而近日她公開工作時的側拍影片，前凸後翹的好身材也被看光光。

娜娜茶近日在TikTok上曬出一段工作時的側拍影片，影片中只見她將白色襯衫脫一半，身上只剩一件內衣，全身溼透的坐在浴缸裡對著上方的鏡頭露出無辜的表情。而她所穿的內衣疑似太過小件，使她身體一往前傾，傲人的上圍曲線立刻呼之欲出，令網友們看了直噴鼻血，紛紛留言「今天不跳跳了嗎」、「娜娜茶超級可愛」 、「從上面看畫面一定很震撼」、「期待照片公開」、「光看側拍就很厲害」、「害我反覆看了好幾回」、「攝影師好幸福」，短短6秒鐘的影片就吸引超過百萬人觀看。

事實上，上圍相當豐滿的娜娜茶，過去便經常上傳自己穿著緊身衣，以各種能造成上下跳動的情境所拍攝的「跳跳影片」而爆紅，昨（21）日晚間娜娜茶便又再度PO出影片詢問網友「是否喜歡今晚的洋裝」，而當時的她穿著一件胸口挖空的黑色洋裝，並將包包背帶斜背至胸口，使原本就豐滿的曲線看起來更加雄偉，同樣令網友看了直呼「媽呀！好兇」、「受不了」、「衣服太邪惡了」、「不能這樣晃」。