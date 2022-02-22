【全程影音】去年稅收超徵4千億元 國民黨團要求蔡政府還稅於民！

我國2021年總稅收達到2兆8450億元，較預算目標數超徵逾4000億元。國民黨立院黨團今開記者會要求蔡政府將超徵的稅收，拿出四分之一還稅於民，

國民黨立法院黨團總召曾銘宗（左起）、立委賴士葆等22日召開「去年稅收超徵4000億 蔡政府應還稅於民！」記者會，指出去年稅收超徵4千多億，建議政府應還稅於民，發放現金給中、低收入戶及月薪未滿3萬元的受雇者。（劉宗龍攝）

國民黨團總召曾銘宗具體建議，低收入戶有14.5萬戶，中低收入戶有11萬戶，合計25.5萬戶，每戶發放10萬元現金，合計255億元。受雇月薪未滿3萬元者有274萬人，每人發放3萬元現金，合計822.6億元。本會期將提《財政收支劃分法》修正案，列入國民黨團優先法案。

曾銘宗表示，兩項發放現金的部分相加為1077億元，只占超徵稅收的四分之一，其他四分之三部分，建議債台高築的蔡政府，全部拿去還債吧。

國民黨立委賴士葆表示，台灣由於稅制不公，使得貧富差距越來越嚴重。中央政府超徵稅收，在營所稅增加46％、證交稅增加82％、營業稅增加10％；反觀地方政府在房屋稅增加5％、土增稅-2.6％、牌照稅增加1％，顯示稅收是「肥了中央、瘦了地方」，現行稅制大有問題，必須修正《財政收支劃分法》。

國民黨立委費鴻泰表示，2020-2021年失業是微幅上漲，通貨膨脹(CPI)在2021年急遽上漲，兩者數字相加後，痛苦指數是增加，這表示政府欠人民太多了。政府稅收應該量出為入，這跟個人儲蓄不同，政府需要多少錢來運作，才向人民收多少稅，而不是任意多徵收稅，拿去亂花。

費鴻泰指出，蔡英文總統擔任總統幾年，光是編列特別預算加起來達2兆2千億元，當人民痛苦指數不斷攀升時，難道不該替人民多想想嗎？亦如降低貨物稅、關稅，讓養豬戶、養雞鴨戶能夠買到平穩的飼料，讓物價趨於平穩，但蔡政府什麼都沒有做。