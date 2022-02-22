金山磺清路將新設行人專用道，議員白珮茹召集相關單位現場會勘。（金山區公所提供）

新北市金山區的磺清路是新北市萬金石國際馬拉松賽重要路段，也是金山區著名的健走路跑活動路段，道路以波浪起伏特色著名，號稱「會跳舞的波浪大道」，也是吸引遊客拍照打卡的景點，平日亦為居民運動休閒及賞鳥愛好者攝影的好去處；為使道路周邊人行道更完善，經新北市議員白珮茹於今（22）日邀集相關單位現地會勘，後續將由新北市金山區公所於5月進行施工，工期預計100個工作天。

白珮茹表示，金山區磺清路不僅作為國際級馬拉松重要賽道同時周邊生態景觀優美，亦是青春山海線核心地理位置，非常適合區民全家大小出遊散步或做運動休閒之用，今天會同金山區公所及相關單位會勘，研商人行道新設工程，給往來駐足的朋友們提供一條更安全的行走道路，亦提升道路的行車品質。

金山區長廖武輝表示，感謝白珮茹議員及新北市政府養護工程處的協助，本工程將避開清明連假預計於今年5月開工，施工天數約100日、長度700公尺、寬220公分的實體人行道，經費約1080萬元，並就整體道路及交通進行改善，維持原有雙向車道通車，本次磺清路人行道工程串連了周邊海岸風貌、燈光投影及農田風光等三大天然獨厚景色，除了是金山區著名的健走路跑活動路段，更期望成為新北旅遊熱門景點，亦藉由本次工程改善，使遊憩民眾擁有舒適的行車環境。