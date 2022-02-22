俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）21日深夜宣布承認烏克蘭東部兩個分離主義共和國為獨立實體，並且分別和兩國簽署條約。文化大學社科院院長趙建民分析，烏克蘭危機有兩個贏家、兩個輸家，兩個贏家是美國與俄羅斯，兩個輸家是歐盟與烏克蘭。

趙建民表示，美國的戰略目標分別壓制俄羅斯、控制北約組織、以及絕不涉入戰爭。美國將俄羅斯抹為好戰份子，不但美國在北約的影響力上升，美國還一直強調俄軍要進攻烏克蘭了，根本不管烏克蘭經濟崩潰、資金出逃。未來說不定烏克蘭危機和平解決，那美國將更為神氣，到目前為止美國的戰略非常成功。

趙建民指出，俄羅斯是第二大贏家，因為俄羅斯的戰略目標跟中國很像，基本上就是要訴求偉大復興，現在已經有機會達到局部成功，將烏克蘭給芬蘭化，也阻擋了烏克蘭加入北約的機會。

趙建民說，俄羅斯至今不費一兵一卒就把烏東納入勢力範圍，未來還可能加碼重演八年前的克里米亞事件，大大提升了自身的大國形象。

趙建民認為，歐盟這次很難堪，歐盟經濟是俄羅斯的10倍，其中德國GDP是俄國的2倍，法國GDP是俄國的1.5倍，可是歐盟完全沒有彰顯其實力與抵抗強權侵略的意志力，德法主持的諾曼第模式失敗了，歐盟輸得實在很慘。

趙建民表示，最大的輸家當然是烏克蘭，不僅經濟被搞得一蹋糊塗，對外也完全沒有自主性，未來還有可能芬蘭化。他說，烏克蘭跟台灣一樣鄰近有強大對手國，而且歷史上有很大恩怨，兩者更像的部份是小的一方都以刺激對方的民族主義作為執政工具，只是烏克蘭先迎來了惡果。