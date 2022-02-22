苗栗縣議員曾玟學爆料，「截肢女孩」工作的高雄總公司透天厝「4樓蓋成7樓」、明顯是違建。高市工務局表示，將發文給乙順公司限期7天內改善，若屋主不配合，將依法開出行政處分書、強制拆除。

工務局違章建築處理大隊表示，該違建案日前已經接獲檢舉，經查該屋的現況為完工違建，依照行政程序法，將發文給予屋主陳述意見，7天之內可以進行補照、自行拆除或進行其他行政救濟。若屋主不配合將依法開出行政處分書，強制拆除。

「明明只能蓋4層樓的，他們卻一路蓋到7樓」曾玟學在臉書上指出，乙順公司謝姓負責人及親友所擁有的多間資本額100萬元到2500萬元不等的公司，地址都設立在「高雄市苓雅區福安路X號1樓」，有熱心網友告知他應該是違建。經黃捷議員服務處協請高雄市政府調查後，確認該建築物係為4層合法建物，現場勘查屋頂有增建鋼筋混凝土及鐵皮屋，明顯是違建。

依照高雄市政府工務局處理違章建築執行要點，雖然本建物是2012年4月1日以前已興建完成之既存違建，但仍違反第十一條之一第二項規定之情形：違章建築樓層達二層以上，故應由當地主管建築機關應訂定拆除計畫限期拆除。

曾玟學抨擊，乙順公司不只違反勞基法占員工便宜、違反職安法陷員工於危險之中，現在更被發現違反建築法公司本身就是大違建。「乙順若如其所說，是很單純、善良的人，請趕緊將自己的違建處理處理吧！」