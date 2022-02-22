新北市交通警察大隊將於228連假加強各大賞櫻景點及燈會會場交通管制疏導勤務。（新北市交通警察大隊提供）

228連假氣象局預測氣溫將回暖，目前正值櫻花盛開季節，且遇新北燈會閉幕期間，新北市交通警察大隊預估屆時各大賞櫻景點及燈會會場將湧現車潮，已與各轄區分局加強交通管制疏導勤務規畫，確保熱門景點周邊交通順暢。

新北市林口竹林山觀音寺、汐止康誥坑溪步道、鶯歌永吉公園及烏來勇士廣場等地點櫻花綻放，新北交大已結合假日交通崗哨加強周邊道路交通疏導管制。另建議民眾可透過「2022新北櫻花稼期」及「賞花快報」臉書粉絲專頁查詢最新花訊，以獲取景點周邊交通資訊及旅遊建議。

「2022新北燈會」於新北大都會公園幸福水漾園區舉辦，因燈會展期將隨228連假結束，且新北燈會「巧虎歡樂魔法派對」訂於2月26日下午4時舉辦，新北警預判觀展人潮將大增，呼籲民眾多利用大眾交通運輸工具前往。如搭乘台北捷運或桃園機場捷運，於「A2三重站」1A出口出站即可抵達會場。另外也可運用「新北民政保平安」臉書粉絲專頁觀賞活動同步直播情形。

新北交大指出，因應國道5號於2月26日至27日每日凌晨零時至中午12時，在石碇及坪林匝道實施「南向入口封閉管制」措施，欲前往宜花東地區旅客，建議改走台2線、台9線等替代道路，或避開管制時段延後出發。