俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）今天表示，莫斯科當局依舊「對外交抱持開放態度」，但強調俄國有必要捍衛烏東分離派地區抵抗他口中的烏克蘭侵略。

綜合法新社、路透社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，涅班濟亞在聯合國安全理事會緊急會議中說：「我國依舊對外交解決方案抱持開放態度，然而，我們無意讓頓巴斯（Donbass）發生新的血洗事件。」烏克蘭東部的頓內茨克州（Donetsk）與盧甘斯克州 （Luhansk），又被稱為頓巴斯地區。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天正式承認烏東分離主義分子成立的頓內茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國為獨立實體，接著派遣部隊以「維和人員」身分進入當地，使得西方國家更加擔憂這場危機可能引發大戰。

涅班濟亞說：「要記得，頓內茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國早於2014年宣布脫離烏克蘭獨立，我們不過是現在予以承認罷了，而從一開始這兩國和俄羅斯民間就高度支持我們這樣做。」

他宣稱，當時烏克蘭「對自己東部人民放的話盡是大砲、槍擊、威脅和轟炸」。

針對俄羅斯今天的舉動，烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）在安理會中表示，無論如何，烏克蘭國界都「不曾變動過」。

斯利茨亞說：「無論俄羅斯聯邦發布何種聲明、採取何種行動，烏克蘭獲國際承認的國界過去不曾變動過，未來也將維持不變。」（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1110222