彰化春風扶輪社集結社友愛心，捐贈十萬元支持弘道員林好客廳銀髮烘焙課的材料費用。（謝瓊雲攝）

原本每周都要上台北幫忙顧孫的70歲陳奶奶（中），已經來上課3個月，現在最期待每周都能做小點心送去給靜修國小的小朋友們吃。（謝瓊雲攝）

春風扶輪社鄭孟儒社長(中)、國際扶輪3462地區謝漢金總監(右1)與82歲鄧奶奶一同體驗手作烘焙小點心。（謝瓊雲攝）

透過豐富的人生閱歷與經驗，長者們一邊學習做點心，也藉機交流認識新朋友。弘道老人福利基金會彰化服務處在員林成立「好客廳」，推出手作烘焙課程，長者們在此彼此交流、學習製作小點心，成品還能分享給鄰近社區、國小學童享用，這樣的安排大受長者們歡迎，也獲得社團支持肯定，彰化春風扶輪社社長鄭孟儒就代表捐贈10萬元贊助課程材料費用。

弘道員林好客廳去年10月開幕後，每周開辦銀髮手作烘焙課，邀鄰近長輩一起來學習。82歲的鄧奶奶，近年因腳退化無力騎車出門，無法再前往前幾年參加的長照據點活動，白天只能呆坐在加，去年好客廳開幕後她主動來報名，每天只要走路3分鐘就到達，天天不缺席；70歲陳奶奶原本要北上幫忙顧孫子，在鄧奶奶邀請下，已經參加3個月課程，現在每天最期待來上課，下課後再充當一日點心郵差，把剛出爐的小點心直送往靜修國小與小朋友們分享，孩子們臉上期待的笑容、吃得開心又滿足，讓她充滿成就感。

彰化春風扶輪社社友、八卦山扶輪社社長鐘瑩清，獲邀到員林好客廳來與長輩一起體驗烘焙課程，鄭孟儒特別提到，父親生前因中風，晚年時光也受到弘道的關懷陪伴，因此很認同弘道的高齡長者服務、和對弱勢長者的照顧，讓長輩們的智慧、能力還能被看見，透過不斷參與、學習與付出，活得精采又有尊嚴。

國際扶輪3462地區總監謝漢金說，在鄭孟儒社長的引領下，參與員林好客廳社區敬老活動，需要幫助的長者，不見得是經濟困難，也可能只是缺乏陪伴，銀髮手作烘焙課程讓長輩們晚年能有夥伴、有健康的身體，是我們最大的目的；希望未來透過服務來滿足社區需求，可以改變更多長輩的人生。

弘道彰化服務處處長施淑莉指，希望透過員林好客廳的空間改造、友善標誌提醒，讓民眾更了解如何創造高齡友善環境，以提升在地互助與服務照顧網絡，讓長者不僅可以在地老化，亦發揮鄰里互助精神共創高齡友善社區。