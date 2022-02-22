雲林縣台西鄉35歲陳姓男子在臉書稱贈送虛擬寶物，取得未成年被害人的臉書帳號、密碼，再以相同手法訛詐被害人的臉書好友。陳嫌去年被雲林地檢署傳喚到案後，當庭被逮捕，檢方向法院聲請羈押獲准，目前清查出14名被害人，檢方日前再聲請延長羈押也獲准。

雲林地檢署檢察官葉喬鈞去年12月偵辦陳嫌於臉書佯稱贈送虛擬寶物，卻以盜用小額付款等手法訛詐未成年被害人，傳喚陳嫌12月21日到案說明。

檢察官調查，陳嫌因缺錢購買網路點數卡，以各種臉書暱稱張貼文章或私訊向未成年被害人佯稱贈送虛擬寶物，進而取得被害人的臉書帳、密後，再以被害人帳、密登入臉書，又以贈送虛擬寶物等手法訛詐被害人的臉書好友，要求傳送手機號碼、驗證碼、身分證末4碼等資料，開啟電信小額付款詐取財物。

雲林地檢署主任檢察官吳文城表示，被告訛詐的手法相對單純，但受詐騙的大部分是未成年人，且受害者眾，檢察官傳喚陳嫌就當庭逮捕，並以他涉犯詐欺罪嫌重大，有串滅證及反覆實施詐欺之虞，向雲林地方法院聲請羈押獲准，以保障未成年人不再遭受被他詐騙網路小額付款。

吳文城指出，檢察官清查發現陳嫌在全台各地均以相同手法詐騙未成年人，犯罪地點遍及宜蘭、新北、苗栗、高雄、台南等地，至少14人受騙、總金額約8萬元，因此向法院聲請延長羈押，2月14日經法院裁准延長羈押。

雲林地檢署呼籲，遭此類小額付款詐欺的被害人盡早報警以利及時偵辦、保全證據，並請學校老師、家中長輩多向未成年人提醒，切勿任意將手機之號碼、簡訊驗證碼、申設人的身分證號碼傳送給他人，以免受騙。