德勤Deloitte商務法律事務所副總經理熊誦梅表示，經濟部智慧財產局自2021年試行「新創產業積極型專利審查試行作業」方案，幫助新創公司盡早取得專利審查結果。

「新創產業積極型專利審查試行作業」平均審結期間更是僅有2.8個月，優於預設的4個月時間，使新創公司在專利布局規劃與籌備募資計畫上均給予很大的幫助。經濟部智慧財產局於2022年1月1日再次啟動計畫試行一年，並提供更多的名額，每月均可受理。

2022年「新創產業積極型專利審查試行作業」方案之主要修正內容為每月可受理件數上限為6件，每一新創公司於同一年度申請本方案件數以5件為上限，以及調整本方案的適格專利申請案須為有委任代理人之發明專利申請案等三大方向。

德勤Deloitte商務法律事務所建議，新創公司應該要積極把握這一個快速取得專利方案，為自己公司建立一個與國際競爭的智慧財產堡壘。