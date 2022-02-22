勤業眾信Deloitte聯合會計師事務所稅務部會計師張宗銘22日提醒，移轉訂價在企業稅務環境的角色，將會有明顯的轉變，在面對國際租稅新架構體系下，應將被動遵循式管理態度轉為積極主動規劃與面對，以避免稅務風險。

2022年延續國際租稅議題的發展，兩大支柱中的第二支柱全球最低稅負制預計將在2023年生效，我國則啟動2023年台灣CFC法令。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部副總經理周宗慶指出，集團企業進行無形資產配置前，應全面盤點該無形資產在各國註冊登記或實際使用之情況，接著透過辨識、功能風險分析、DEMPE（即為開發、提升、維護、保護及利用）分析以及最適方法之驗證，結合價值鏈分析角度，重新檢視各集團成員在價值鏈各環節之相應合理利潤。

在服務提供交易方面，集團企業應主動建立合理分攤機制和具體有效的集團管理服務合約、移轉訂價政策佐證文件、成本費用彙集與計算，除了從收入面進行思考外，費用面的分攤方式亦可以納入衡量基礎。資金借貸方面，則可觀察移轉訂價查核實務利率差異調整之模式，作為檢視利率合理性的參考依據。

集團企業在思考如何達到兼顧稅務遵循成本與監控企業內各關係企業營運利潤變動之狀況時，可透過如TP Digital DoXR等移轉訂價數位輔助工具，幫助擁有複雜且多元化關係人交易的企業，處理移轉訂價文據之編製、評估查核風險高低及執行快速資訊匯集功能，將提升集團企業面對各國不確定稅務查核環境之回應速度並有效偵測風險點。

周宗慶建議，在面對2022年多變的稅務環境，移轉訂價的角色將進行動態調整，集團企業的內部交易應事先準備相應或佐證文據，例如內部移轉訂價政策文件及合約、功能執行與風險承擔與利潤配置分析、無形資產之盤點與授權使用狀況的釐清，與集團資金有效運用及合理計價等，皆為前瞻性移轉訂價文據之雛型，另強化或建立移轉訂價數位工具，針對個別交易編製拆分報表、即時掌握集團利潤配置情況，同時有效管理集團移轉訂價三層文據，將得以主動應對國際租稅變革的挑戰。