每年過年一到，就是小朋友最愛的領紅包節日，但大多數小朋友的紅包都會以「拿來繳學費」為理由被大人收起來保管，避免小孩不懂金錢觀念而揮霍，能夠真正將小孩錢存起來的父母其實少之又少，然而日前就有名女網友在Dcard上發文表示，從小父母也都會幫她將紅包錢存起來、說不能花，結果直至20歲，加上打工錢，她一刷戶頭驚見已有6位數。其他網友看了也紛紛表示「有洋蔥。」

有名女大生表示自己的紅包全被存起來，多年後竟有80萬財產 (圖/截自Dcard)

原PO以詢問「大家紅包錢都會存下來嗎？」做為開頭，表示從小到大，爸媽都會幫她存紅包、說不能花，結果存到今年20歲，戶頭裡已經有80萬了，「希望再接再厲，最近想拿一些出來投資？希望快點有人生中的第一桶金」。

貼文一出，網友都超羨慕原PO的媽媽對她的付出，紛紛表示：「嗚嗚我媽媽都把我的紅包包給其他小孩」、「以後我也要幫我的小孩存錢！！有這種爸媽真的很幸福～」、「真的超級羨慕紅包真的有被存下來的人」、「希望時光倒流我的家人都會包大紅包給我」、「我家紅包錢都是拿去貼補家用，窮人可憐」

對於網友們的羨慕，原PO也回應現有存款的80萬之中，有三分之一至四分之一的金額，是自己打工賺來的，紅包頂多一年快兩萬而已！且發文不是想要炫耀，只是單純分享原來紅包放到20歲能有這麼多錢，「不是想說我自己存到第一桶金，或想表示自己很辛苦，因為我真的什麼都沒做就有這些錢，也感謝父母讓我生活很順利。」，不論網友聲浪如何，原PO的爸媽還是令人相當感動！