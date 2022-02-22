烏東分離主義分子自行成立的頓內茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國今天獲俄羅斯承認獨立。這兩個地區位於烏克蘭東部的鐵鏽地帶，於2014年逃脫基輔當局掌控。

自此之後，烏克蘭政府軍與當地獲莫斯科撐腰的分離主義分子陷入戰鬥，造成1萬4000多人死亡。

● 煤礦與煉鋼廠

四周被礦渣堆圍繞的頓內茨克，是頓巴斯（Donbass）採礦盆地的主要城市。

頓內茨克曾被稱為史達林諾（Stalino），是以礦業為主的工業重鎮。頓內茨克也是烏克蘭主要的鋼鐵生產中心之一。人口200萬人。

前身是伏羅希洛夫格勒（Voroshilovgrad）的盧甘斯克也是工業城市，人口有150萬人。

這兩個地區都位於採礦盆地，在黑海北岸與俄羅斯交界處，蘊藏豐富礦產。

第二次世界大戰爆發後，由於有許多俄羅斯工人在蘇聯時期被送到那裡，因此當地有許多操俄語的民眾。

● 2014年後陷入衝突

俄羅斯2014年兼併克里米亞後，這兩個地區出現獲克里姆林宮支持的叛亂活動，與烏克蘭軍隊陷入武裝衝突。

頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）與盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）在公投後自行宣布獨立，但未獲國際社會承認。

基輔當局與西方表示，俄羅斯慫恿烏東民眾起義，派出武器與軍人越境支援他們。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天表示，他承認這兩個地區的獨立地位。

頓巴斯也陷入基輔與莫斯科的文化戰爭中，俄羅斯表示，烏東大範圍地區住著說俄語的民眾，必須保護他們免受烏克蘭民族主義入侵。

● 和平協議

解決烏東衝突的辦法明列在2015年簽署的明斯克和平協議中，但現在陷入僵局。基輔與分離主義分子互控對方違反協議。

由於交戰方屢次違約，雙方一再破壞停火協議。

根據明斯克協議，叛軍地區可獲得很大程度的自治，也能根據烏克蘭法律舉行地方選舉，但其中政治部分仍形同虛設，雙方互控讓協議失效。

英國首相強生（Boris Johnson）批俄羅斯承認分離主義共和國是「公然違反烏克蘭主權與領土完整」。

● 領袖

這兩個共和國都在尋求中央政府給予完全自治權，都有自行宣布當選的總統。

在2018年基輔聲稱有爭議的選舉中，普希林（Denis Pushilin）宣布當選，成為頓內茨克人民共和國的領導人，帕斯特爾奈克（Leonid Pasechnik）則是盧甘斯克的領袖。

根據尚未證實的報導，過去幾年來，有許多軍閥與分離主義官員在攻擊中喪命，淪為內戰或烏克蘭部隊軍事行動受害者。

頓內茨克的分離主義領袖札哈成柯（Alexander Zakharchenko）2018年8月在頓內茨克一家咖啡館遭遇炸彈攻擊死亡，是迄今在衝突中喪命的最知名叛軍受害者。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1100222