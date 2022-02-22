19歲徐姓男子因黃姓女友任職超商發生勞資糾紛未獲解決，夥同黃女父親、陳姓、詹姓、戴姓等友人竊取機車，變裝強盜到該超商打劫，強押店員控制在廁所，搜刮收銀機內現金近約4萬元，甚而將超商監視器主機一併取走，丟棄作案機車，經檢警鍥而不捨查獲，新竹地檢署依共同加重加盜罪起訴徐男等5人，幫助犯案的范男以強盜罪起訴。

檢方調，被打劫的超商徐男也曾經任期，因黃姓女友與郭姓負責人發生勞資賠償糾紛未獲解決，徐男和黃父均心生不滿，去12月19日與友人，討論分工至該超商強取財物。

詹男先竊取作案用機車，戴男（通緝中）更換掩蔽身分的衣著、手套及安全帽，黃男將其轎車前後車牌黏貼黑色膠布，換上變造車牌，范男則提供卸下車牌的機車，提供徐男等人使用。

去年12月20日凌晨3時，黃男在該超商外把風、接應，詹男和戴男先進入該超商內，佯裝請徐姓店員協助操作ATM自動提款機，旋由詹男對徐姓店員潑灑砂石，與戴男共同將店員強行拖入客用廁所，控制在客用廁所內，致徐員受傷。

徐男和陳男隨即進入超商內，與詹男分頭搜刮櫃台收銀機內、下方抽屜及小辦公室內小金庫，共得手約3萬9千元，並強取小辦公室內監視機主機3台，4人得手後旋逃離現場，並將竊得機車丟棄，黃男主導朋分贓款，各人分得約6000元，范男因僅提供自用機車，獲得1400元。

檢察官邱志平指揮竹北分局成立專案小組偵辦，經鍥而不捨、抽絲剝繭追查到涉案者身分，去年12月24日警方持檢方拘票和地院核發搜索票，將徐男等5人拘提到案，並聲請羈押禁見5人獲准，檢方偵查終結22日依法將相關被告提起公訴。