兆豐銀行工會在22日召開記者會公布今年1月初所發動對於董事長張兆順適任與否的「工投」結果，有4873張選票認為不適任，佔總問卷回收票數90.66％，認為適任的有351張（6.53％），無效票151張（2.81％），這次工投發出5480張，總計回收5375張，回收率達98.08％，工會理事長郭孟仁表示，將向財政部及行政院遞交陳情書

兆豐銀行工會理事長郭孟仁指出，希望以上述的投票結果，將「民意」反映給張董和財政部知道；郭孟仁表示，工會肯定2016年9月剛來時的張兆順，當時不僅勞資互動交流無礙，行方也願意聽取工會意見包括為當時薪資低於其他公股行庫的基層行員加薪。他也表示，問題出在2020年開始張董執意推動組織改造，就跟宣布洗錢防制為帝王條款一樣，同仁及工會的意見被漠視，尤其因而趕跑許多客戶，亦使同仁高度質疑：「為何兆豐不能做但是客戶到隔壁同業銀行就可以做？」

兆豐銀資方則回應，為了與同仁直接溝通，110年12月兆豐銀行也開始透過數位問卷了解同仁的意見，作答的2051位同仁當中，有38.2％的同仁認為須強化作業流程的簡化，其次是組織改造調整佔19％與加強同仁專業度訓練佔17.5％，還有開發新產品/服務佔9％。而同仁認為應該加強行銷的業務則是個人金融27.7、數位帳戶27％及企業金融24.9％。

兆豐銀所發出的回應聲明也轉述張兆順的回應指出，組織改造是漫長痛苦的過程，短期內也難立竿見影，開花結果時他可能已不在兆豐任職，但為了兆豐的長久發展，仍應義無反顧去做。至於洗錢防制，兆豐銀行曾因未落實遵法而付出慘痛代價，影響商譽及台灣的國際聲譽，兆豐可以在遵法的前提下優化精進作業，但如果為了爭取短期業務而比照不合規的同業，尤其目前美國主管機關合意令還沒有解除，兆豐也經不起再被罰的事情，沒人能夠承擔這個責任。

針對兆豐銀行工會發起工投，兆豐銀行表示，對於工會的意見予以尊重，雖然不清楚這種以二分法選項逕行評斷特定人的公正性，但仍會對工會持績釋出善意，期盼工會提出具體且悠關勞工權益的事項來與行方進行溝通。

兆豐銀行福利會主任委員蔡秋發則質疑組織改造過程，批評張兆順不願探究兆豐過去獲利維持十幾年獨占鰲頭的原因，卻將別家銀行的組織制度硬套至兆豐，美其名推動一條鞭管理方式，卻將營業單位分成企金、消金、財管及業管四條線分別由總處單位來考核營業單位：「造成前線打仗的分行營業同仁越來越少而總處單位人數越來越多的畸形現象。」也造成近年來兆豐盈餘持續下滑。

兆豐金控勞工董事邱奕淦則表示，兆豐需要的是能將洗錢防制跟業務並行不悖做好的領導人，工會並非不想做洗錢防制，尤其在105年遭美方裁罰後兆豐同仁數千人考取國際公認反洗錢師（CAMS）證照，員工深知洗錢防制工作應該是以風險為本，高、低風險應該有不同做法與投入不同資源，但是張董事長領導下的洗錢防制卻是將所有客戶都當成高風險，導致持續將客戶往外推。

資方也表示，近期勞工董事於董事會提出，洗防措施導致客戶流失，要求比照同業做法檢討改進，董事長當場回應，說明洗錢防制是帝王條款不能不做，過程應不斷優化改善滾動檢討。兆豐是台灣唯一的外匯清算銀行，又受高度關注，只能依美國高標準，不能夠比照其他銀行。由於主管機關是以高標準要求兆豐改善，除美國地區分行要依改善計劃辦理外，也要求兆豐銀行全行包括其他海外分行，都必須依相同標準辦理，以免產生破口。

資方也強調，兆豐銀行制訂了全球洗錢防制政策與全球洗錢防制標準（簡稱GPS）並推動各項措施包括：全行防制洗錢及制裁風險評等、客戶風險評等、國內美元清算機制平台交易監控及制裁名單掃描、國內外交易監控、導入RPA機器人優化定審作業、反詐欺系統警訊等；但此外，兆豐也不斷地精進優化流程，過去這幾個月最主要的風險管控優化措施還包括：預收貨款檢測減為高風險國家，還有三月將上線的存匯及進出口優化版檢核措施等等，這些滾動式調整的腳步未曾停歇，就是要讓同仁在拓展業務的同時能兼顧洗防的要求。

資方並回應，行方提出改造計畫，但首次提出的計畫工會並不同意，後來經過企劃處與相關單位多次討論，經理部門提出折衷方案後才提董事會同意，於110年7月1日實施。組織調整若有不適宜之處，也都可以開放討論、滾動修正。