近日寒流來襲，全台氣溫驟降，同時也傳出多人因低溫猝死的事件。家醫科醫師許書華在臉書發文提醒，天氣又濕又冷除了會讓心情不美麗以外，也容易引發一些疾病，像是中風、心肌梗塞、氣喘、鼻炎等，再加上體溫是調控細胞免疫反應的開關，所以一定要注意保暖，並提供一些小撇步和注意事項，讓大家能暖暖度過這次寒流。

1、利用防寒小物、泡腳：防寒小物包含發熱衣物、圍巾、襪子等；另外，有些人手腳容易冰冷，怎樣都暖不起來，建議可以用熱水泡泡腳。

2、慢性疾病患者保暖要注意：糖尿病患者因為神經被破壞，對熱度比較不敏感，若想泡腳或使用電毯，要小心燙傷；有肺病或氣喘等氣管比較弱的人，建議冬天吃冰冷的食物時，要稍微退冰一下再吃。

3、心血管病史的患者應照醫生指示用藥，冬天血壓易波動，睡前先放一些防寒衣物在床邊，早上起床時不要過急，應該要慢慢來讓身體甦醒。建議可在被窩裡先動一動，躺1~2分鐘後，穿上禦寒衣物後再下床，讓體溫變化不那麼大。

4、發熱衣雖然好用，但別在運動時穿，因為發熱衣十分貼身，運動時會夾雜汗液、變得濕黏，悶久容易出現皮膚問題如濕疹等。另外，異位性皮膚炎的人，因為免疫過度反應，皮膚容易脫屑紅腫，如果穿上貼身、不透氣的發熱衣，反而更刺激皮膚過敏發炎。

5、辛香料、維生素B都能幫助身體暖起來，至於每日的水分攝取可調整成喝溫開水，若是怕熱可可、拿鐵等熱飲熱量高的話，花果茶、紅棗枸杞茶、無糖或低糖豆漿、無糖堅果飲，都是不錯的暖身健康選擇。