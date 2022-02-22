「水下探索號-認識世界的水下文化資產」特展22日在澎湖開幕，出席的嘉賓預祝展出順利。（澎湖縣政府提供）

「水下探索號-認識世界的水下文化資產」特展22日在澎湖開幕。此次展覽運用多元展示手法，將百年歷史的歷史建築「澎湖郵便局」及「馬公水上警察官吏派出所」打造成一艘「水下探索號」潛水艇，帶領民眾體驗水下考古現場。

此特展由文化部文化資產局主辦，特展開幕式由澎湖縣夢想方舟藝能坊的年輕學子以活力街舞拉開序幕，緊接著由文化部文化資產局長陳濟民、澎湖縣長賴峰偉、中央研究院院士臧振華、澎湖縣政府文化局長洪棟霖等共同啟動開幕儀式。

陳濟民表示，澎湖海域位處重要航道，自古以來船隻往來頻繁，在這片暗礁滿布、海象多變的水面下，蘊藏著歷史長河匯聚而成的豐富水下文化資產。文資局執行台灣附近海域普查計畫十多年來，經研究具有文化及歷史價值之具體目標物有20筆，其中6處沉船經文化部依《水下文化資產保存法》規定列冊及管理，澎湖海域即佔了13筆具體目標物及4處列冊水下文化資產，足見澎湖在水下文化資產領域的重要性。

「水下探索號-認識世界的水下文化資產」特展展覽規畫成7大展區，分別為澎湖郵便局展館「潛進世界水下博物館」、「水底文物再現」、「探索水下澎湖」3個展區，以及馬公水上警察官吏派出所展館「沉船的命運交響曲」、「再現水下文物實驗室」、「解密水下考古」、「台灣的水下文化資產」4個展區。此特展自即日起展出，至明年2月1日止，免費入場，水下探索號文化部水下考古 水下澎湖