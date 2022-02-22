縣市首長大選將於年底投票，台中選情引發關注。媒體一份最新民調出爐，若藍綠白「三腳督」，國民黨籍台中市現任市長盧秀燕將以48%支持度，輾壓可能代表民進黨參選的林佳龍的33%、可能代表民眾黨參選的蔡炳坤的4%；且無論民進黨是派出林佳龍，還是立法院副院長蔡其昌、立委何欣純參選，都被盧秀燕輾壓。

根據《TVBS新聞網》今日（22）報導，TVBS民調中心最新調查結果顯示，如果年底藍綠白「三腳督」，盧秀燕會以48%支持度，大勝林佳龍的33%、蔡炳坤的4%，未決定則為14%。

若是民進黨改由蔡其昌出戰，會以25%的支持度輸給盧秀燕的52%，盧遙遙領先近3成，蔡炳坤支持度則僅4%、沒意見為18%。

若是民進黨改派何欣純，則會以19%的支持度敗給盧秀燕的54%，盧秀燕整整領先3成以上，蔡炳坤則為6%、沒意見為21%。這份民調可見，民進黨無論派出誰，都會大輸給盧。