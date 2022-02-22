年底台北市長選戰，民進黨目前呼聲最高為衛福部長陳時中和前交通部長林佳龍，據媒體最新民調結果顯示，若民進黨內部互比，林佳龍支持度高於陳時中，但若在「三腳督」對戰情形下，陳時中支持度高於林佳龍，但因有半數民眾反對陳時中辭職參選，若綠營真派陳出戰，選情恐受影響。

圖為2020年5月，當時的交通部長林佳龍（左）與衛福部長陳時中（右）出席活動。（本報資料照片）

《寰宇新聞網》21日報導，據《寰宇新聞》委託世新大學知識經濟發展研究院民意調查研究中心調查的最新民調結果顯示，若民進黨內部人選互比，在林佳龍對上陳時中情況下，林以39.1%的支持度贏過陳的28.7%；如果加上前文化部長鄭麗君，林佳龍支持度依舊領先，以30%支持度，贏過陳時中的26.4%和鄭麗君的11.6%。

針對台北市長「三腳督」的戰局，該民調指出，若民進黨推派林佳龍參選，則藍委蔣萬安支持度為33.9%，其次為副市長黃珊珊的22.7%，林佳龍只有21.4%；倘若民進黨推出陳時中參選，蔣萬安支持度為31.3%，其次為陳時中的27%，黃珊珊為21.5%，顯見若是在「三腳督」情況下，陳時中比林佳龍更有勝選機會。

不過，對於陳時中的參選，該民調觀察到，有51%的民眾反對陳時中請辭衛福部長參選。對此，陳時中則表示，現在就是專心防疫，可能日後卸下職務才會來參考。