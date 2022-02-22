前新北市政府副發言人蔡畹鎣18日請辭，宣布投入新店區議員選戰，19日上午即現身安坑輕軌車站，與新北市長侯友宜一起關心工程進度，對此，同樣要參選同選區議員的國民黨智庫副執行長黃心華今（22日）在臉書向侯喊話，「行政中立公平初選好嗎？」

黃心華在臉書中表示，上周六，前一天已經請辭投入選戰的新北市前副發言人，隔天卻還跟著侯友宜市長跑視察行程。其實早已心知肚明，這就是對手盤算好的選戰策略，但仍不免感慨，竟然就這麼理直氣壯，毫不遮掩。

黃心華提出4點質疑，第一，當天前副發言人穿戴由公部門提供的安全帽、安全背心，顯然是視察輕軌工地一行人之一。第二，已經請辭的前副發言人，身份就是「一般民眾」，能夠輕易進入未開放的輕軌工地？且被配發全套安全防護裝備嗎？

再者，依照前副發言人的定義，只要是公布在網頁上的市長行程，任何人都可以自由跟隨參與，並且可獲配發必要的安全裝備？但這顯然與實際狀況不符。

黃心華說，若這種荒謬的說詞成立，蔡總統「慰勉陸戰隊99旅」，難道黨籍參選人都能自由前往參加嗎？最後，請教尊敬的侯友宜市長，這，就是您在公投期間「歲月靜好」，言必稱的「行政中立」嗎？