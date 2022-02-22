中央流行疫情指揮中心今天公布最新病毒基因定序比對結果，發現案20020新北市加強型防疫旅館護理師的病毒基因序列結果出來屬於BA.1，羅一鈞表示，「不是Omicron的妹妹，是正統的Omicron」，為國內第13條Omicron傳播鏈。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，這名護理師和先前桃機序列不同，也和其他序列不同，是本土第13條Omicron傳播鏈，後續還要經過全基因序列比對。

目前整理出11位曾接待的防疫旅館落地採檢旅客，其中高傳染力有9位，Ct小於20，分別來自印度、印尼、波蘭、紐西蘭等國家，如果釐清了感染源就會調查完成。

另外新增一個序列比對出爐，為航警家人案19861，其序列和航警一致，研判源頭應該是執勤時曾經接觸一位印尼入境的境外移入個案。

目前感染源頭待釐清的原本還有8條，其中板橋家庭群聚監測今天期滿，沒有新增個案，因此結案，待調查傳染來源剩下7條。

目前尚未監測期滿的感染源待釐清傳播鏈7案，分別包含跨縣市家庭群聚、汐止手搖飲案、新北樹林電子廠移工案、日翊物流群聚案、新北設計師案、高雄煉油廠案、新北加強版防疫旅館護理師。