南韓人氣男團「GOT7」陸籍成員王嘉爾，結束與經紀公司JYP娛樂的合約後，將演藝事業重心移往大陸，感情備受外界關注的他，如今爆出與女星宋雨琦擦出愛火，尤其去年11月更被拍到進出男方家中過夜，離開時還抱著3朵玫瑰花，疑似戀愛ING。

根據陸媒爆料，宋雨琦被助理從飯店開車載到王嘉爾住家社區，兩人疑似共度一晚，隔天，王嘉爾看似有意掩人耳目，先派司機到飯店接女方助理，再返回王嘉爾家中把宋雨琦接走，宋雨琦離開時不僅臉帶笑容，手上還拿著3朵玫瑰花，消息曝光後震驚演藝圈，也讓外界推測兩人似乎愛苗正在滋長。

宋雨琦被拍到至王嘉爾家中過夜。（微博）

宋雨琦被拍到至王嘉爾家中過夜。（微博）

過去雖然不少人都期待兩人湊成一對，但彼此在節目上屢次強調兩人是「兄妹情感」，讓外界覺得擦不出火花，不過宋雨琦進出王嘉爾家中社區影片曝光後，雖然沒拍到親密互動，不過男女獨處一室還過夜難免引人遐想，也讓不少網友獻上祝福，不過雙方目前暫時未對此事做出回應。