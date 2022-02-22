蔣萬安稱選舉比防疫重要是「他們的選擇」 陳時中回應了

縣市長選舉腳步逼近，備戰參選台北市長的國民黨立委蔣萬安今表示，衛福部長陳時中說會盡到防疫責任，希望他說到做到，如果陳時中跟民進黨政府覺得選舉比防疫重要，那也是他們的選擇。對此，陳時中回應，很多題目都不是二選一或對或錯，這個題目我已經講過很多次，想要選的專心去選吧。

至於前副總統陳建仁去年底申請加入民進黨，外界關心是否是為選舉佈局。對此，陳時中回應，前副總統是大家敬重的對象，加入民進黨，表示他對民進黨的肯定。以他的高度，什麼職務都可以擔當，不見得要入黨。